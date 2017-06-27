Дейр эз-Зор: боевики ИГ штурмуют позиции гарнизона осажденного города

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Дейр эз-Зор, 27 июня. Боевики «Исламского государства»* атаковали позиции САА в районе Рашидийя.

Сирийской информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) предприняли очередную атаку на позиции сирийских военных. Армейцы оказались хорошо подготовлены к штурму, боевикам пришлось отступить, оставив на поле боя 5 джихадистов.

Бои в Дейр эз-Зоре идут по всей линии фронта, отмечает источник. Игиловцы инициировали массовое наступление в районах городского кладбища и около базы 137-го артиллерийского полка. Отмечается, что столкновения идут с переменным успехом.

* Организация запрещена на территории РФ.