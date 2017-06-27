Телевизор убил маленького мальчика в Саратове

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Саратов, 27 июня. Полуторагодовалый мальчик погиб в Саратове, получив смертельные травмы после падения на него телевизора.

Трагедия произошла сегодня в квартире одного из домов на Центральной улице. По данному факту ведется доследственная проверка.

В настоящее время следователи установили, что во время игры малыш задел тумбу со стоящим на ней телевизором, все это обрушилось на малыша. В результате он получил смертельные травмы головы. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, сегодня СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели годовалой девочки в Приморье. Малышка так же во время игры случайно уронила на себя телевизор.

