Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

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В Кремле не согласны со словами президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию агрессором в Донбассе. Подобные политизированные обвинения не соответствуют реальному положению дел.

«Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по теме конфликта на Украине», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля еще раз подчеркнул чрезвычайное значение «нормандского формата». По словам Пескова, этот переговорный процесс по-прежнему является единственной и безальтернативной платформой для обсуждения и урегулирования ситуации на востоке Украины.

Новый человек в Елисейском дворце

Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам, уверен, что обвинения Макрона в адрес России — следствие его неопытности в качестве политика. Как мы помним, президент Макрон назвал Россию «страной-агрессором» вскоре после встречи со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Вполне возможно, что, воспользовавшись неосведомленностью французского национального лидера в вопросах мировой политики, Порошенко попросту навязал ему свою терминологию.

«Видимо, все это следствие того, что Макрон совсем недавно стал главой французского государства. У него еще нет настоящего опыта общения с нашим президентом и нашей страной. Потому я делаю ему скидку на это», — отметил сенатор в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Вполне возможно, что визит Владимира Путина во Францию в конце мая также ударил Макрону в голову. Он возомнил Париж центром европейской политики, и ему кажется возможным говорить со всеми в менторском тоне. Скорее всего, очень скоро он поймет свою ошибку и сбавит обороты.

Маневры Порошенко

Интерес Макрона к «нормандскому формату», его реанимации и повторному запуску, впрочем, кажется Владимиру Джабарову неподдельным. С другой стороны, пока непонятно, чего французский президент сможет достичь в этом направлении. «Формула Макрона», анонсированная на встрече французского и украинского президентов, не представляется сенатору хоть сколько-нибудь новым подходом к разрешению кризиса в Донбассе.

«Мне кажется, что Макрон просто повторяет все то, что и так уже записано в минских соглашениях, просто разбивая пункты на более мелкие. Проблема «нормандского формата» в том, что он простаивает, а минских соглашений — в том, что они не исполняются. Если Макрон сможет сдвинуть дело с мертвой точки, то мы будем ему аплодировать. Но для этого ему придется принудить Украину к исполнению «Минска-2». В конце концов, то, что «нормандский формат» тормозится Украиной, признает уже даже госпожа Меркель», — добавляет сенатор.

Застой «нормандского формата»

Фактически у Макрона нет никакого плана того, как он может сдвинуть «нормандский формат» вперед. Есть только желание. Скорее всего, одного только желания будет мало. «Но если у него что-то получится, это можно только приветствовать. Несколько месяцев назад о необходимости реанимации «нормандского формата» говорила и Меркель. Но у нее также ничего не получилось. Все здесь упирается в Украину и неконструктивную позиции президента Порошенко, а не в какую-то мифическую «российскую агрессию», — подчеркивает Джабаров.

Уход от «российской агрессии»

Собственно, если сравнить риторику Меркель в начале украинского кризиса и ее последние высказывания, то можно увидеть, что она уже не так склонна к огульной критике в адрес России, как раньше. Владимир Джабаров объясняет это усталостью федерального канцлера Германии от украинского президента. В Берлине уже прекрасно поняли, что урегулирование ситуации в Донбассе невозможно в основном из-за неконструктивной позиции украинской стороны. Потому там стараются лишний раз не говорить о «российской агрессии». Макрон накануне встретился с президентом Порошенко впервые. Возможно, он до сих пор не понимает той роли, которую украинский лидер играет в минском процессе.