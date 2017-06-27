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Украина
Украинские банки и предприятия подверглись мощной кибератаке
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    Украинские банки и предприятия подверглись мощной кибератаке

    15:13  27 Июня 2017
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    Украинские банки и предприятия подверглись мощной кибератаке

    Киев, 27 июня. Хакеры атаковали банки и предприятия коммерческого и государственного сектора Украины. Как говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, «внешняя хакерская атака» была произведена при помощи неизвестного вируса.

    Согласно приведенным данным, в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам для всех участников финансового рынка. Банки, подвергшиеся кибератаке, имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

    Напомним, ранее сообщалось, что хакеры устроили в Сети распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #хакеры
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