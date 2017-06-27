Украинские банки и предприятия подверглись мощной кибератаке

В Избранное

Киев, 27 июня. Хакеры атаковали банки и предприятия коммерческого и государственного сектора Украины. Как говорится в сообщении пресс-службы Национального банка Украины, «внешняя хакерская атака» была произведена при помощи неизвестного вируса.

Согласно приведенным данным, в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам для всех участников финансового рынка. Банки, подвергшиеся кибератаке, имеют сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры устроили в Сети распродажу паролей от аккаунтов британских чиновников.