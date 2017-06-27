Школьник выиграл золотой iPhone за вопрос Путину на «прямой линии»

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Москва, 27 июня. Задавшему вопрос в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» школьнику вручили золотой смартфон Caviar, сообщает представитель пресс-службы известной марки.

«Я такого не ожидал. Я буду им гордиться, он всегда будет напоминать мне о встрече с президентом», — прокомментировал неожиданный подарок Данила Прилепа. Он также отметил, что ни в коем случае не будет продавать золотой iPhone.

Стоимость устройства — 184 тысячи рублей. Объем памяти смартфона — 32 Гб. Данила стал владельцем смартфона под номером один. В серии есть еще 84 модели.

Напомним, что 15 июня во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» подросток спросил у президента о борьбе с коррупцией в нашей стране, которая, по его словам, проходит не очень эффективно.

В ответ Путин заявил, что вопрос коррупции в стране стоит остро. Он также подчеркнул, что ни одна правонарушение нельзя оставлять без наказания.