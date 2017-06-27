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Лукашенко просят не пускать в Минск латвийского депутата за слова о «русских вшах»
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    Лукашенко просят не пускать в Минск латвийского депутата за слова о «русских вшах»

    16:03  27 Июня 2017
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    Лукашенко просят не пускать в Минск латвийского депутата за слова о «русских вшах»

    Рига, 27 июня. Латвийские активисты обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой запретить въезд в страну депутату Сейма, позволившему себе уничижительное высказывание в адрес русских. Обращение к Лукашенко опубликовал на своей странице активист Владимир Линдерман. 

    Депутат Сейма Эдвинс Шноре должен был возглавлять латвийскую делегацию на Парламентской ассамблее ОБСЕ, первое пленарное заседание которой пройдет в Минске 5 июля. 

    Лукашенко просят не пускать в Минск латвийского депутата за слова о «русских вшах»

    Однако теперь визит латвийского депутата в Белоруссию оказался под вопросом: в партийной газете Шноре назвал русскоязычное население Латвии «русской вошью», что возмутило ряд местных общественных организаций. Активисты выступили с требованием не пускать Шноре в Белоруссию. Текст соответствующего обращения опубликовал в своем Facebook. 

    Да, поднял Шноре волну своим афоризмом о "русской вше"... Сегодня группа активистов, возглавляемая Anda Borisova, отправ...

    تم نشره بواسطة ‏‎Владимир Линдерман‎‏ في 26 يونيو، 2017

     

    Автор: Владимир Багров
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