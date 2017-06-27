Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
По распоряжению Хлопонина 14 мусорных полигонов могут повторить судьбу свалки в Балашихе
Общество
«Бурятский жеребец» охотится за Шурыгиной
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Бурятский жеребец» охотится за Шурыгиной

    14:54  27 Июня 2017
    299

    «Бурятский жеребец» охотится за Шурыгиной

    Москва, 27 июня. Диане Шургиной, изнасилование которой вся страна обсуждала не один месяц, отправлено предложение сняться в кино для взрослых. Она может стать звездой второй части скандально известной картины «Бурятский жеребец».

    Эту информацию со ссылкой на одного из авторов фильма Михаила Апалькова публикуют сегодня СМИ. Он рассказал, что переговоры с потенциальной актрисой пока ведутся, Шурыгина еще не дала свой ответ. 

    «Бурятский жеребец» охотится за Шурыгиной

    Напомним, BDSM-драма «Бурятский жеребец» еще не вышла на экраны. Одним своим трейлером фильм вызвал бурю негодования в Сети. Прокуратура Бурятии собирается выяснить, на каких основаниях столь откровенная картина получила прокатное удостоверение.  Но авторы уверены в успехе и уже планируют начать съемки второй части.

    Автор: Кира Мирова
    #шурыкина #апальков
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        15:33 27 Июня 2017 43
        Читать
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе
        12:51
        Сегодня

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
        12:00
        Сегодня

        Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества
        11:07
        Сегодня

        Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 2634

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1743

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1746

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1704

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4039
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        88
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        251
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        2630
        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        11:29   27 Июня 2017
        283