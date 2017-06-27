«Бурятский жеребец» охотится за Шурыгиной

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Москва, 27 июня. Диане Шургиной, изнасилование которой вся страна обсуждала не один месяц, отправлено предложение сняться в кино для взрослых. Она может стать звездой второй части скандально известной картины «Бурятский жеребец».

Эту информацию со ссылкой на одного из авторов фильма Михаила Апалькова публикуют сегодня СМИ. Он рассказал, что переговоры с потенциальной актрисой пока ведутся, Шурыгина еще не дала свой ответ.

Напомним, BDSM-драма «Бурятский жеребец» еще не вышла на экраны. Одним своим трейлером фильм вызвал бурю негодования в Сети. Прокуратура Бурятии собирается выяснить, на каких основаниях столь откровенная картина получила прокатное удостоверение. Но авторы уверены в успехе и уже планируют начать съемки второй части.