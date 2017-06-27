Жителей ХМАО предупредили о надвигающемся урагане

В Избранное

Ханты-Мансийск, 27 июня. Метеорологи предупредили жителей Ханты-Мансийского автономного округа о надвигающемся на регион урагане. В среду синоптики ожидают ветер с порывами 18-23 метров в секунду, а в северных районах — сильный дождь.

Спасатели просят местных жителей переждать ураган в помещении. Если непогода застала на улице, ни в коем случае нельзя стоять рядом с деревьями, рекламными щитами и под балконами. Кроме того, как сообщает Ura.ru, в регионе из-за сильного ветра может быть нарушена работа жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи.