Парубий придумал повод для «вторжения российской армии» на Украину

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Киев, 27 июня. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что строительство Россией «Северного потока-2» может якобы спровоцировать вторжение российской армии на Украину.

«Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — сказал он на пресс-конференции.

По мнению спикера Рады, после запуска газопровода «Северный поток-2» у Москвы появится больше финансовых возможностей для действий на территории Сирии.

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал проект строительства газопровода серьезной угрозой для Киева и выразил мнение, что «Северный поток-2» представляет собой месть украинским властям за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза». В «Газпроме» напомнили главе Украины, что этот проект был начат задолго до решения Стокгольмского арбитража.