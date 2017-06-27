Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
По распоряжению Хлопонина 14 мусорных полигонов могут повторить судьбу свалки в Балашихе
Украина
Парубий придумал повод для «вторжения российской армии» на Украину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Парубий придумал повод для «вторжения российской армии» на Украину

    15:07  27 Июня 2017
    1955

    Парубий придумал повод для «вторжения российской армии» на Украину

    Киев, 27 июня. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что строительство Россией «Северного потока-2» может якобы спровоцировать вторжение российской армии на Украину. 

    «Россия больше не будет себя сдерживать для широкомасштабного вторжения на Украину, когда не будет важным наличие на нашей территории газотранспортной системы, по которой Россия поставляет газ на западноевропейский рынок», — сказал он на пресс-конференции.

    По мнению спикера Рады, после запуска газопровода «Северный поток-2» у Москвы появится больше финансовых возможностей для действий на территории Сирии.

    Парубий придумал повод для «вторжения российской армии» на Украину

    Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко назвал проект строительства газопровода серьезной угрозой для Киева и выразил мнение, что «Северный поток-2» представляет собой месть украинским властям за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза». В «Газпроме» напомнили главе Украины, что этот проект был начат задолго до решения Стокгольмского арбитража.

    Автор: Ермолай Любимов
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        15:33 27 Июня 2017 43
        Читать
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе
        12:51
        Сегодня

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
        12:00
        Сегодня

        Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества
        11:07
        Сегодня

        Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 2634

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1743

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1746

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1704

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4039
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        89
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        251
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        2647
        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        11:29   27 Июня 2017
        283