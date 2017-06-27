Коалиция США обещает взять ответственность за гибель мирных жителей в Маядине

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Вашингтон, 27 июня. Международная коалиция во главе с США проверяет сообщения о гибели мирных жителей в результате авиаудара, нанесенного по тюрьме в сирийском городе Маядин.

О 42 погибших мирных жителях ранее заявил глава Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Лондоне.

«Мы учтем и рассмотрим каждое утверждение. Если мы ответственны за какие-либо жертвы среди мирных жителей, мы это признаем», — заявил представитель коалиции Райан Диллон в комментарии агентству Reuters, заметив, что сообщения обсерватории неоднократно оказывались «преувеличенными».

Ранее представители разведки США сообщили агентству, что значительная часть главарей ИГ* (запрещена в России) переместилась в Маядин из осажденной Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.