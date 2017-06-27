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Ложь с привкусом зарина: зачем Трамп соврал о химатаке и ударил по Сирии
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    Ложь с привкусом зарина: зачем Трамп соврал о химатаке и ударил по Сирии

    15:45  27 Июня 2017
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    Наименьшее зло: зачем Трамп соврал о химатаке и ударил «томагавками» по Сирии

    Известный американский журналист Сеймур Херш заявил, что версия Белого дома о том, что ракетный обстрел Сирии стал ответной мерой на химическую атаку в Идлибе, является прикрытием для безрассудных действий президента США Дональда Трампа. О том, зачем американский лидер запустил «томагавки» по сирийскому аэродрому «Шайрат» — в материале Федерального агентства новостей.

    Неудержимый

    Согласно результату расследования Сеймура Херша, Дональд Трамп знал, что официальный Дамаск не причастен к применению химического оружия против жителей Хан-Шейхуна. Однако все равно отдал приказ атаковать сирийский военный аэродром «Шайрат».

    Херш утверждает, сирийские военные нанесли авиаудар по боевикам незаконных вооруженных группировок, которые укрывались в одном из зданий Хан-Шейхуна. В результате контртеррористических действий, опять же, по словам журналиста, сдетонировали снаряды опасных химикатов, которые хранились на складе радикалов. После взрыва ядовитое облако накрыло жилые кварталы города.

    Наименьшее зло: зачем Трамп соврал о химатаке и ударил «томагавками» по Сирии

    Херш отметил, несмотря на то, что один из ближайших советников Дональд Трампа напрямую сообщил, что произошедший инцидент не является химической атакой, глава американского государства все равно отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Президенту США было предложено несколько вариантов действий, включая ликвидацию президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Однако Трамп принял решение о запуске по «Шайрату» 59 «томагавков», так как в первом случае членам Совета безопасности США пришлось бы подать в отставку.

    «Дергают за ниточки»

    Политолог Игорь Рябов, беседуя с корреспондентом ФАН, пояснил: Трампа дергают за ниточки различные группировки, которые ему противостоят. Ему приходится лавировать между различными центрами влияния, которые сложились вовсе не за последний год.

    «Ложь, манипуляции и провокации спецслужб, которые стали частью международной политики, извести в одночасье невозможно. Понятно, что Трамп не в состоянии поломать американскую систему принятия решений в одночасье. Так или иначе, он оказался втянут в эту игру, в которой слишком много фальши и «спецопераций». Несет ли он за это ответственность, если оказался в курсе лжи? Разумеется, но лишь отчасти, как всякий крупный политик», — отметил Игорь Рябов.

    Зоны деэскалации в Сирии

    Эксперт напомнил, как в итоге завершилась эпопея с «химической атакой». После истерики, устроенной в западных СМИ, Трамп принял решение о бомбардировке сирийской базы. Истерика стихла, особенно после того как Россия ответила жесткой реакцией на очевидное нарушение суверенитета Сирии. Но значительного урона сирийской армии удар крылатых ракет не нанес.

    «Более того, скорее всего в результате этой атаки в Сирии была применена эффективная оборонная система российского происхождения — часть ракет упала в море, не добравшись до цели. Вокруг одни плюсы. Таким образом, Трамп мог «сделать вид», что поверил в сказку о химатаке и «сделал вид», что наказал Асада. Другой вопрос, как теперь он будет реагировать на новые обвинения. Ведь решение принимал он.

    По мнению эксперта, Трамп и сейчас может использовать ситуацию в Сирии в своих целях.

    «Возложить ответственность на тех, кто организовал фальшивое видео со «следами химатаки», развернуть критику в сторону тех, кто заинтересован в разрастании конфликтов, обнажить истинные мотивы антиасадовской кампании. Разоблачение лжи в любом случае играет на руку России. Это не наша ложь, и мы только укрепляем собственный авторитет», — резюмировал Игорь Рябов.

    Ложь с привкусом зарина: зачем Трамп соврал о химатаке и ударил по Сирии

    Противоречия налицо

    Военный эксперт Юрий Лямин подчеркнул в комментарии ФАН, что Сеймур Херш — очень известный и заслуженный журналист. То, что он приводит в своем новом расследовании, подтверждает все те неудобные вопросы и сомнения в отношении официальной американской версии тех событий.

    «Я еще сразу тогда обратил внимание на заявление «Врачей без границ», которые непосредственно посещали больницы в Идлибе. Они сообщали, что от пострадавших запах, характерный для поражения хлором и что медицинские заключения свидетельствуют о том, что жертвы подверглись воздействию как минимум двух химических агентов. А это полностью противоречит американской версии о том, что атака была произведена с помощью бомбы с зарином», — заключил Юрий Лямин.

    Автор: Илья Муромский
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