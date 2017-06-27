Ученые: Сигнал из космоса обогнал скорость света в четыре раза

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Лондон, 27 июня. Ученым удалось поймать таинственный сигнал, который пришел из созвездия Большой Медведицы. Проведя анализ полученных данных, эксперты установили, что скорость полученного радиосообщения превысила скорость света в четыре раза.

В течение долгих месяцев астрофизики не могли объяснить природу полученного сигнала. Существовала гипотеза, что источником сообщения мог быть мощный выброс энергии черной дыры. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

После ряда неудач ученые выдвинули новую теорию — в космосе существуют частицы, которые могут превысить допустимую скорость света.

Несмотря на то, что экспертам удалось расшифровать источник сигнала, объяснить его появление до сих пор невозможно. Загадкой остается и то, кто именно решил отправить на Землю загадочный сигнал, отмечает «Политэксперт».