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ЛНР: украинские силовики готовят понтонные переправы для штурма Донбасса
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    ЛНР: украинские силовики готовят понтонные переправы для штурма Донбасса

    14:59  27 Июня 2017
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    ЛНР: украинские силовики готовят понтонные переправы для штурма Донбасса

    Луганск, 27 июня. Украинские силовики устанавливают понтонные переправы через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

    Он пояснил, что переправы устанавливаются для последующей переброски тяжелой техники, что свидетельствует о  подготовке ВСУ к масштабным боевым действиям в Донбассе.

    ЛНР: украинские силовики готовят понтонные переправы для штурма Донбасса

    Кроме того, украинская сторона начала восстановление мостов через реку Северский Донец в населенных пунктах Рубежное и Лисичанск. Он также добавил, что разведка ЛНР зафиксировала на линии соприкосновения иностранных наемников, которые осуществляют подготовку медиков ВСУ.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #донбасс #лнр #луганск
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