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Луганск, 27 июня. Украинские силовики устанавливают понтонные переправы через реку Северский Донец на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он пояснил, что переправы устанавливаются для последующей переброски тяжелой техники, что свидетельствует о подготовке ВСУ к масштабным боевым действиям в Донбассе.

Кроме того, украинская сторона начала восстановление мостов через реку Северский Донец в населенных пунктах Рубежное и Лисичанск. Он также добавил, что разведка ЛНР зафиксировала на линии соприкосновения иностранных наемников, которые осуществляют подготовку медиков ВСУ.