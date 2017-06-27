В Microsoft выбрали нового президента российского офиса

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Москва, 27 июня. Новым главой компании Microsoft на территории России стал Томаш Боченек, который до этого момента занимал должность операционного директора корпорации в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Отметим, что на данном посту он сменил Павла Бетсиса, который возглавлял компанию Windows в России на протяжении трех лет. Сам Бетсис покинет компанию в конце лета, как только передаст дела новому главе. Известно, что Бетсис не хотел продлевать соглашение с Microsoft, передает телеканал 360.

Он также уверял, что такое решение было связано с тем, что его дети выросли и не нуждаются в воспитании, поэтому теперь он может тратить свое время на новые инвестиционные проекты.