Позиция Рима по Крыму осталась неизменной — МИД Италии

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Рим, 27 июня. Глава итальянского МИД Анджелино Альфано заявил, что Рим не изменил свою позицию и по-прежнему не признает вхождения Крыма в состав Российской Федерации «ни в какой форме».

Сегодня по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным глава итальянского внешнеполитического ведомства заявил, что Рим не признает Крым частью РФ.

«Если бы мы это признали, это была бы новость. Наша позиция остаётся прежней, мы не признаем эту аннексию ни в какой форме», — сказал высокопоставленный дипломат.

При этом он добавил, что эту позицию Италия разделяет в рамках ЕС и стран G7. Напомним, что Крым вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года, в котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение.