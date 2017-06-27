Столкновение катера и теплохода в Петербурге обернулось уголовным делом

В Избранное

Санкт-Петербург, 27 июня. По факту столкновения теплохода с пассажирами и прогулочного катера в акватории Невы в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте.

Как стало известно, следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила», передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, 26 июня во время экскурсии катер врезался в судно, в результате чего получил серьезные повреждения носовой части. Три человека с катера пострадали. Одного из раненых пришлось госпитализировать.