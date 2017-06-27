Погибший при взрыве в Киеве полковник оказался связан с охраной Вороненкова

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Киев, 27 июня. Один из подчиненных сотрудника главного управления разведки Украины, погибшего при взрыве автомобиля, руководил охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сегодня сообщают украинские СМИ.

Взрыв автомобиля Mersedes произошел в Соломенском районе Киева сегодня утром, сообщает «Ридус». За рулем машины находился начальник резерва ГУ разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, расследованием гибели которого теперь занимается военная прокуратура.

По данным агентства УНН, подчиненный Шаповала отвечал за охрану бывшего депутата Госдумы, который сбежал на Украину и был убит киллером в Киеве.