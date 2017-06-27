Новости ДНР и ЛНР: ложь Макрона о Донбассе, в Киеве взорвали «героя АТО», прямая линия с Захарченко

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Новости ДНР и ЛНР, 28 июня. Что означает загадочная «формула Макрона» и почему Дмитрий Песков был вынужден отвечать на антироссийские инсинуации президента Франции. Довоевался: в Киеве взорвали «героя АТО» — начальника управления спецрезерва украинской разведки полковника Шаповала. Глава ДНР Александр Захарченко проведет прямую линию с жителями Донбасса, в том числе живущими на подконтрольной Киеву территории.

Загадочная «формула Макрона»

В Киеве раскрыли детали «формулы Макрона» — предложения президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию ситуации в Донбассе

По версии администрации президента Украины Петра Порошенко, Макрон предложил лидерам стран — участниц «нормандского формата» (Германия, Франция, Россия, Украина) согласовать конкретные практические шаги для реализации минских соглашений. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

«Так называемая «формула Макрона» предусматривает совместную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей», — заявил Елисеев.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе состоявшейся накануне встречи Макрона с Порошенко французский президент подтвердил приверженность усилиям по достижению мира и безопасности в Донбассе. Макрон заявил о намерении ради достижения этой цели придать новый импульс нормандскому переговорному процессу, чтобы вывести переговоры из состояния застоя.

Также хозяин Елисейского дворца отметил, что придерживается идеи полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Кроме того, Макрон допустил антироссийские высказывания, назвав Россию «агрессором» применительно к ситуации в Донбассе.

С этой оценкой категорически не согласились в Кремле.

«Мы не согласны с нашими французскими коллегами в тех формулировках, которые прозвучали вчера от господина президента (Франции. — Прим. ФАН), — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Российская сторона продолжит терпеливо разъяснять реальное положение дел и свою позицию по украинскому сюжету».

При этом Дмитрий Песков отметил, что выступление Эммануэля Макрона «подчеркивает значение нормандского формата». Представитель Кремля добавил, что этот формат «является единственной безальтернативной платформой для обсуждения и продолжения попыток урегулировать внутриукраинский конфликт».

Довоевался: в Киеве взорвали «героя АТО»

В Киеве был взорван автомобиль, в котором находился «герой АТО» — начальник управления специального резерва ГУР минобороны Украины 39-летний полковник Максим Шаповал. Он погиб.

Спецрезерв ГУР принимал активное участие в боевых действиях в Донбассе, в том числе на «временно оккупированной территории» (так в Киеве называют Донецкую и Луганскую народные республики), сообщил украинский политик и журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

Инцидент с машиной Шаповала произошел во вторник утром в Соломенском районе Киева: взорвался Mercedes, в котором находился украинский военный.

Видео инцидента обнародовали несколько изданий. Дело возбуждено по статье «теракт».

По версии Бутусова, убийство Максима Шаповала — дело рук загадочных «российских спецслужб», поскольку погибший руководил подразделением, которое принимало активное участие в войне в Донбассе.

«Нет никаких сомнений, что он (Шаповал. — Прим. ФАН) погиб в результате террористической атаки российских спецслужб», — уверен Бутусов.

По его версии, РФ якобы «мстит» сотрудникам украинских спецслужб, «которые принимают наиболее активное участие в борьбе с оккупантами».

Захарченко проведет прямую линию с жителями Донбасса

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко проведет 28 июня прямую линию с жителями Донбасса, в том числе живущими на подконтрольных Киеву территориях. В мероприятии примут участие руководители министерств и ведомств ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Александра Захарченко.

«В среду, 28 июня, на прямой линии главы ДНР Александра Захарченко будут присутствовать министр образования и науки ДНР Лариса Полякова, и.о. министра здравоохранения Александр Оприщенко и и.о. министра культуры Михаил Желтяков», — уточнили в руководстве республики.

Прямая линия с Александром Захарченко начнется в 19.00. Программа будет транслироваться в эфире всех телеканалов ДНР, в также в Интернете. Принять участие в прямой линии с Захарченко и задать свой вопрос смогут все жители Донбасса, в том числе с подконтрольной Киеву территории.

Задать вопрос Александру Захарченко можно в текстовом формате, а также записав аудио или видеообращение через специальный сайт.