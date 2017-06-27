Вооруженный мачете мужчина напал на людей в Италии

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Рим, 27 июня. Сотрудники правоохранительных органов Италии выясняют обстоятельства инцидента в Тоскане, в ходе которого пострадали три человека. Об этом сообщили итальянские СМИ.

Согласно предварительной информации, в городке Марина-ди-Масса вооруженный мачете мужчина напал на людей, которые обвинили его в порче автомобиля. Пострадавшие получили легкие ранения. Непосредственно злоумышленник был задержан.

Terrore alla Partaccia, aggredisce tre parenti con il machete https://t.co/vVt7zBsm9B — Il Tirreno (@iltirreno) June 27, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что полиция Лондона задержала вооруженного ножом человека.