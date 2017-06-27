МИД ФРГ выступил против отмены ядерной сделки с Ираном

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Берлин, 27 июня. Немецкая сторона по-прежнему поддерживает сделку по ядерной программе Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который встретился с главой иранского внешнеполитического ведомства Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы поддерживаем это соглашение и, как Германия, как Европа, будем противостоять попыткам поставить его под сомнение», — подчеркнул немецкий дипломат.

Кроме того, Берлин заинтересован в развитии экономического диалога с Тегераном.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Иран может приехать спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.