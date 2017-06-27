Лавров и Габриэль обсудят Сирию и Донбасс на встрече в Краснодаре

В Избранное



Москва, 27 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль 28 июня обсудят ситуацию в Донбассе, Сирии и борьбу с терроризмом. О повестке встречи министров в Краснодаре сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министры обсудят текущее состояние российско-германских отношений, практические вопросы двусторонней повестки дня.

В МИД РФ также сообщили, что Лавров и Габриэль примут участие в открытии 14 Российско-Германской конференции городов-партнеров, в ходе которой будет объявлено о запуске перекрестного года региональных муниципальных партнерств 2017-2018 под патронатом министерств иностранных дел ФРГ и России.

