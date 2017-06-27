Новости США: борьба с алкоголизмом с помощью Трампа, суд над Джонни Деппом

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США, 27 июня. Ради импичмента Трампу американцы готовы массово бросить пить, три журналиста уволились с CNN из-за недостоверной статьи о России, суд над Джонни Деппом из-за собак. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп ликует: миграционный запрет частично восстановлен

Запрет президента Дональда Трампа на въезд мусульман в США частично восстановлен, сообщает Associated Press.

Верховный суд разрешил Трампу продвигать ограниченную версию запрета на въезд на территорию Соединенных Штатов для граждан из шести преимущественно мусульманских стран. Трамп приветствовал это решение как «победу для национальной безопасности». Основные слушания по этому громкому делу, вызвавшему жаркие споры по всей стране и упреки судов низших инстанций, заявляющих, что администрация настроена против мусульман, пройдут в октябре. Объединения иммигрантов в США собираются отправить в аэропорты юристов и наблюдателей, чтобы избежать хаоса, творившегося в январе этого года.

CNN теряет кадры

Три журналиста CNN подали в отставку после публикации статьи, связанной с Россией.

Как сообщает представитель телекомпании, заявление на увольнение написали автор статьи Томас Франк, редактор недавно созданного отдела расследований Эрик Лихтблау и исполнительный редактор этого отдела Лекс Нарис. В статье сообщалось, что Конгресс США расследовал «связи российского инвестиционного фонда с чиновниками Трампа», но подтверждалось это словами всего одного анонимного источника. Истории такого рода обычно просматриваются несколькими департаментами внутри CNN, но в этот раз порядок был нарушен. Статья позже была удалена.

Новые «правила» Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер больше минуты увиливал от ответа на вопрос репортера, сообщает CNN.

Корреспондент CNN в Белом доме спросил у Спайсера, почему операторов с видеокамерами не допустили на брифинг для прессы. Долго мямля, Спайсер все же выдал более-менее внятное разъяснение. «Посмотрим… В какие-то дни можно будет снимать брифинги на камеру, а в какие-то — нет», — сказал он.

Известно, что в июне было проведено 15 ежедневных брифингов для прессы, и 10 из них были проведены при закрытых дверях, без видеокамер. По утверждениям журналистов, таким образом Трамп пытается ослабить значимость встреч с прессой, чтобы позднее отменить их вовсе.

Американо-индийские отношения

Президент США Дональд Трамп говорит, что, несмотря на различия, будущее партнерства Вашингтона и Нью-Дели, а также его отношений с индийским премьер-министром «никогда не выглядело ярче», сообщает USA Today.

В ходе вчерашней встречи Трамп и Нарендра Моди пообещали работать вместе на благо экономики обеих стран. Премьер-министр Моди сказал, что США являются «партнером первостепенного значения» для развития Индии.

USA Today также отмечает, что индийский премьер и президент Трамп говорили о более тесном военном сотрудничестве: борьбе с «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ: террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) и противостоянии с Северной Кореей. После переговоров семья Трампа пригласила Моди на «рабочий ужин», который стал первым подобным мероприятием, проведенным Трампом в Белом доме.

Трезвая нация в обмен на импичмент

Согласно опросу от Detox.net, большинство граждан США готовы бросить пить, если Трампу вынесут импичмент, пишет Newsweek.

Около 73% демократов и 17% республиканцев признали, что готовы навсегда отказаться от алкоголя, если начнется процесс по вынесению импичмента Трампу. В то же время более 30% республиканцев сказали, что бросили бы пить для того, чтобы СМИ перестали писать негативные статьи о Трампе.

Кража в аэропорту

Сотрудник администрации транспортной безопасности был пойман на краже денег из женской сумочки на контрольно-пропускном пункте безопасности в аэропорту, сообщает Fox News.

Пока женщина проходила досмотр, сотрудник безопасности достал из ее сумки пачку денег и засунул ее в карман своих шорт. Потерпевшая вовремя заметила пропажу, и молодого человека задержали.

Другой сотрудник службы безопасности аэропорта нашел в багаже живого лобстера весом в 20 фунтов. Оказалось, что живых лобстеров провозить можно, если они упакованы должным образом.

Почетная гражданка Минаж

Певица Ники Минаж получила ключи от своего родного боро (административно-территориальная единица) Куинс в Нью-Йорке, сообщает Billboard.

Ключи артистке за «выдающиеся карьерные достижения Минаж в музыке» вручила глава местного самоуправления Мелинда Кац.

Суд над Джонни Деппом

Актеру Джонни Деппу грозит суд за ввоз собак в Австралию, сообщает The Guardian.

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс заявил, что правительство рассмотрит вопрос о лжесвидетельствовании Деппа, который ввез своих йоркширских терьеров в страну, зная, что это незаконно.

* Организация запрещена на территории РФ.