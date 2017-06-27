Сильный ливень затопил главную больницу Югры

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Ханты-Мансийск, 27 июня. Во время дождей затопило окружную клиническую больницу Югры – крыша медицинского учреждения не первый год нуждается в ремонте.

Крыша главного корпуса окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа нуждается в ремонте. По словам источника из ОКБ, потопы в медучреждении происходят регулярно с 2014 года. Собеседник Ura.ru отметил, что центральный холл больницы затоплен, медперсонал опасается короткого замыкания.