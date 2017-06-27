Извращая реальность: США врут о готовящейся химатаке в Сирии

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Российские власти ознакомились с заявлением Белого дома об угрозе новой химической атаки в Сирии, однако не знают на чем оно основано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На самом деле американцы извращают реальность, предчувствуя скорое завершение войны в Сирии, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее власти США выпустили заявление, согласно которому правительственная армия Сирийской Арабской Республики якобы готовит новую химическую атаку на территории своей страны. Представители Пентагона в свою очередь заявили, что в случае осуществления атаки, цена для Дамаска будет чрезмерно высокой. При этом Песков в очередной раз напомнил Вашингтону о недопустимости силового воздействия на Дамаск армией или воздушным флотом США.

«Мы слышали об этом заявлении. Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой «очередная атака», ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы», — заявил пресс-секретарь президента России.

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) Андрей Кошкин, для начала хотелось бы действительно понять позицию Белого Дома в отношении химического оружия, которым якобы располагают правительственные войска Сирии. Как свидетельствует эксперт, далеко не все в этой позиции так уж однозначно.

«На сегодняшний день расследование показывает, что Дональд Трамп был четко проинформирован о том, что даже у разведки США не было доказательств применения боевых отравляющих веществ в сирийском Хан-Шейхуне. Тем не менее, из четырех предложенных военными решений, президент Соединенных Штатов выбирает ракетный удар по военной авиабазе Шайрат. Становится понятно, что даже без доказательств американцы могут нанести удар по сирийским солдатам. И возникает вопрос — о чем они хотят уведомить официальный Дамаск и весь мир? О том, что они опять нанесут авиаудар по какому-то объекту правительственных сил?» — задается вопросом военный эксперт.

По словам Андрея Кошкина, выпуская заявление о готовящемся применении химического оружия на территории Сирии, Вашингтон готовит собственную провокацию, после которой будет нанесен удар по позициям сирийских войск в самых «жарких» районах страны.

«Белый дом полностью извращает реальность и готовят некие «факты» — то, чего не было на самом деле, но что можно будет использовать как причину для удара крылатыми ракетами или военной авиации по армии Сирии. Это должно притормозить наступление войск САР и помочь террористам выбраться из-под удара. Американские власти наращивают свой военный контингент, снабжают террористов оружием, тренируют оппозицию и пытаются скрыть следы присутствия своего спецназа. Вашингтон готовится поделить территорию Сирии на военно-политические образования», — продолжает эксперт.

Кроме того, Кошкин уверен, что таким образом Соединенные Штаты Америки не оставляют попыток сместить действующего президента ближневосточной страны.

«Американцам необходимо сместить действующего президента сейчас, пока еще не слишком поздно, ведь когда террористы в Сирии потерпят поражение и будут уничтожены, в стране будут проведены выборы. В результате голосования, скорее всего кресло главы государства вновь займет Башар Асад», — заключил военный аналитик.

Напомним, 4 апреля члены сирийской оппозиции заявили о химической атаке в Хан-Шейхуне, в результате которой погибли 80 и пострадали 200 человек. В произошедшем «зеленые» обвинили сирийскую армию, однако официальный Дамаск отверг обвинения и заявил, что никогда не применял химоружия.

В свою очередь Российская Федерация призвала стороны тщательно расследовать инцидент. Несмотря на отсутствие доказательств, США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по заявлениям оппозиции, была произведена атака.