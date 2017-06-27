В ДНР предложили свою версию причин гибели полковника украинской разведки

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Донецк, 27 июня. Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал стал жертвой коррупционных разборок. Такое мнение в интервью журналистам сегодня высказал представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

Он назвал произошедшее убийством и предположил, что причиной стала месть.

«Это деньги. Коррупция на Украине расцвела уже до такой степени, что тот несчастный бюджет, в который копейки собирают, все равно разворовывается. Может, он кому-то что-то пообещал и не выполнил», — цитируют его издания.

Напомним, сегодня утром в Киеве взорвался автомобиль, за рулем которого находился Шаповал. Уголовное дело возбуждено по статье «теракт».