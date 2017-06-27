Директора иркутского агентства недвижимости застрелили на рабочем месте

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Иркутск, 27 июня. В Иркутске совершено убийство: прямо на рабочем месте был застрелен директор агентства по недвижимости. Об этом говорится в сообщении следственного управления СКР по Иркутской области.

Накануне днем поступило сообщение от сотрудника агентства недвижимости «Советник». Очевидец заявил, что 30-летний мужчина выстрелил в предпринимателя из обреза, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных ранений.

Как информирует ведомство, подозреваемый был задержан по «горячим следам». Против него возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, мотив преступления может быть связан с профессиональной деятельностью.

Напомним, труп мужчины обнаружили в одном из номеров гостиницы российской столицы.