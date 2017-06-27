Донецк узнал о подготовке терактов ВСУ в ДНР

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Донецк, 27 июня. Украинские силовики планируют осуществить ряд терактов на территории ДНР во время «хлебного перемирия». Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, в период «хлебного перемирия» украинские силовики планируют использовать диверсионно-разведывательные группы для осуществления терактов на территории республики.

Басурин призвал жителей Донецкой народной республики соблюдать бдительность, а также сообщать в МВД ДНР о подозрительной активности неизвестных лиц и обнаружении бесхозных предметов.

Ранее стало известно, что Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии на время уборки урожая с 24 июня. Однако уже в первую ночь ВСУ нанесли артиллерийские удары по позициям Донецкой народной республики, передает URA.RU.