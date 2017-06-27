Володин может приехать на инаугурацию Роухани

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Сеул, 27 июня. Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин планирует приехать в Иран. Об этом он заявил в рамках встречи со спикером иранского парламента Али Лариджани.

Володина пригласили принять участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, которая пройдет 5 августа 2017 года.

«Мы с вами партнеры и должны общаться, поэтому обязательно такой визит состоится, просто обсудим более конкретно, когда это можно будет сделать», — подчеркнул российский политик.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал к объединению усилий по обеспечению безопасности на территории Евразии.