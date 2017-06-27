Идлиб: «Джебхат ан-Нусру» покинула еще одна группировка террористов

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Идлиб, 27 июня. Одна из группировок в Идлибе покинула альянс «Джебхат ан-Нусра» и присоединилась к их злейшим врагам.

Одна из крупнейших коалиций террористов в Сирии распадается. Еще одна группировка, действующая в провинции Идлиб, вышла из состава альянса «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация запрещена в России) и присоединилась к их злейшим врагам, сообщают местные источники в Сирии.

Специалисты полагают, что это связано с предстоящими межсирийскими переговорами, на которых «Ан-Нусра» будет окончательно признана террористическим формированием, тогда как их соперники рассчитывают получить статус «умеренных» оппозиционеров.