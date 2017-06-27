Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
По распоряжению Хлопонина 14 мусорных полигонов могут повторить судьбу свалки в Балашихе
Общество
«ВКонтакте» назвала хедлайнеров третьего VK Fest
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «ВКонтакте» назвала хедлайнеров третьего VK Fest

    14:40  27 Июня 2017
    101

    «ВКонтакте» назвала хедлайнеров третьего VK Fest

    Санкт-Петербург, 27 июня. В середине июля в Парке 300-летия Петербурга пройдет третий VK Fest. В этом году на сцену выйдут более 40 артистов, среди них Би-2, Little Big, IOWA, Noize MC, L'One, Мумий Тролль, Макс Барских и другие.

    Среди хэдлайнеров фестиваля мировые звезды драм-н-бэйс группа Pendulum и Yellow Claw.

    Главными героями зоны «Блоггеров» станут Николая Соболев, Анна Седокова, Сергей Дружко, YanGo, Wylsacom.

    На фестивале также появятся представители легендарных сообществ «ВКонтакте» — MDK, IGM, Лентач, Подслушано.

    Гостей VK Fest ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, спортивные игры, и сотни других развлечений от Русского музея, Comedy Club, Sony PlayStation, Love Radio, Матч ТВ, телеканал ТНТ.

    В прошлом году фестиваль посетили более 70 тысяч человек.

    Автор: Дима Оленин
    #петербург #vk fest
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        15:33 27 Июня 2017 51
        Читать
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе
        12:51
        Сегодня

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
        12:00
        Сегодня

        Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества
        11:07
        Сегодня

        Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 2674

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1745

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1747

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1705

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4039
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        89
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        251
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        2671
        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        11:29   27 Июня 2017
        283