«ВКонтакте» назвала хедлайнеров третьего VK Fest

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Санкт-Петербург, 27 июня. В середине июля в Парке 300-летия Петербурга пройдет третий VK Fest. В этом году на сцену выйдут более 40 артистов, среди них Би-2, Little Big, IOWA, Noize MC, L'One, Мумий Тролль, Макс Барских и другие.

Среди хэдлайнеров фестиваля мировые звезды драм-н-бэйс группа Pendulum и Yellow Claw.

Главными героями зоны «Блоггеров» станут Николая Соболев, Анна Седокова, Сергей Дружко, YanGo, Wylsacom.

На фестивале также появятся представители легендарных сообществ «ВКонтакте» — MDK, IGM, Лентач, Подслушано.

Гостей VK Fest ждут разнообразные конкурсы, мастер-классы, спортивные игры, и сотни других развлечений от Русского музея, Comedy Club, Sony PlayStation, Love Radio, Матч ТВ, телеканал ТНТ.

В прошлом году фестиваль посетили более 70 тысяч человек.