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«ВИМ-Авиа» — полет нормальный: в компании отрицают наличие бизнес-проблем
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    «ВИМ-Авиа» — полет нормальный: в компании отрицают наличие бизнес-проблем

    17:24  27 Июня 2017
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    «ВИМ-Авиа» — полет нормальный: в компании отрицают наличие бизнес-проблем

    В «ВИМ-Авиа» очень остро отреагировали на информацию Федерального агентства новостей о проблемах компании. И даже прислали эмоциональное письмо в ответ — вот только потом на связь не вышли. Подробности метаний пресс-службы авиаперевозчика — в материале ФАН.

    Накануне наше агентство опубликовало материал под названием «Люди и деньги: названы основные причины массовых задержек рейсов «ВИМ-Авиа». В нем была опубликованы сведения о серьезных проблемах «ВИМ-Авиа», которые привлекли внимание транспортной прокуратуры. Виданное ли дело: по информации источника ФАН, рейсы компании были задержаны десятки раз только лишь за пару недель. Кроме того, подвергался сомнению и профессионализм кадрового состава. Как указывала транспортная прокуратура, в компании плохо заботились об условиях труда летчиков, ряд сотрудников перешел на работу к китайским авиаперевозчикам. Летчики были крайне загружены и буквально засыпали «на посту». На работе компании сказываются и финансовые трудности.

    Все это рассказал ФАН надежный источник, запись разговора есть в распоряжении редакции. Поэтому мы никак не можем согласиться с мнением директора по связям с общественностью «ВИМ-Авиа» Елены Федоровой, которая на эмоциях написала: «Мое мнение об уровне профессионализма ваших сотрудников — крайне низкое». Было в письме и кое-что по существу. Приводим ответ практически без изменений. 

    «Кто вам сказал, что сотрудники уволились разом? И кто вам сказал, что они перешли в Китай? Пилоты не оповещали о планах на будущее. Никто не знает точно, где они сейчас работают. Это кадровая ротация за пять (!!!) месяцев. И взамен пришло более 40 пилотов. Вы уверены, что транспортная прокуратура так и сказала про условия труда? В суде вы сможете доказать? Откуда информация о финансовых трудностях?» — написала Федорова.

    В редакции ФАН решили не томить сотрудника уважаемой компании ожиданием и связались по телефону с дирекцией по связям с общественностью. Но оказалось, что сотруднику «ВИМ-Авиа» не так уж и интересно. Телефонную трубку она не подняла (а звонили мы долго и упорно), а в ответ на письмо с предложением пообщаться и донести до общественности свою позицию ответила простой ссылкой. 

    «ВИМ-Авиа» — полет нормальный: в компании отрицают наличие бизнес-проблем

    Ссылкой на страницу своей компании, где написано о порядке подачи запросов СМИ. Свой запрос мы, конечно, составим и направим, это дежурная практика. Но поведение официального представителя компании, который отрицает проблемы и хотел бы донести свою точку зрения максимально быстро и доступно, выглядит странно. 

    Федеральное агентство новостей продолжает следить за ситуацией. 

    Автор: Максим Вручный
    #китай #вим-авиа #авиакомпания
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