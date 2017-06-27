В Избранное

Бейрут, 27 июня. Операция по нанесению ударов по позициям «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) в сирийском городе Аль-Маядин была «тщательно спланирована». Об этом заявил представитель международной коалиции, возглавляемой США.

Согласно заявлению коалиции, удары по целям ИГ наносились 25 и 26 июня.

«Уничтожение этих объектов нарушает способность ИГИЛ совершать теракты, направленные против коалиции. Эта операция была тщательно спланирована и проведена, чтобы снизить риск ущерба и потенциального вреда для мирных жителей», — цитирует представителя коалиции Reuters.

Напомним, удар был нанесен по подконтрольному ИГ городу Аль-Маядин на востоке Сирии в понедельник на рассвете. Один из снарядов попал в здание, которое используется террористами в качестве тюрьмы. Жертвами инцидента стали 42 человека.

* Организация запрещена на территории РФ.