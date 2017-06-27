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Коалиция США отчиталась об ударе по ИГ, убившем более 40 мирных жителей Сирии
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    Коалиция США отчиталась об ударе по ИГ, убившем более 40 мирных жителей Сирии

    15:07  27 Июня 2017  /обновлено: 15:25  27 Июня 2017
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    Коалиция США отчиталась об ударе по ИГ, убившем более 40 мирных жителей Сирии

    Бейрут, 27 июня. Операция по нанесению ударов по позициям «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) в сирийском городе Аль-Маядин была «тщательно спланирована». Об этом заявил представитель международной коалиции, возглавляемой США.

    Согласно заявлению коалиции, удары по целям ИГ наносились 25 и 26 июня.

    «Уничтожение этих объектов нарушает способность ИГИЛ совершать теракты, направленные против коалиции. Эта операция была тщательно спланирована и проведена, чтобы снизить риск ущерба и потенциального вреда для мирных жителей», — цитирует представителя коалиции Reuters.

    Напомним, удар был нанесен по подконтрольному ИГ городу Аль-Маядин на востоке Сирии в понедельник на рассвете. Один из снарядов попал в здание, которое используется террористами в качестве тюрьмы. Жертвами инцидента стали 42 человека.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #сирия #иг #игил #коалиция #аль-маядин
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