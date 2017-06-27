Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
По распоряжению Хлопонина 14 мусорных полигонов могут повторить судьбу свалки в Балашихе
Политика
ССА заявила о готовности атаковать военных Ирана в зонах деэскалации в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ССА заявила о готовности атаковать военных Ирана в зонах деэскалации в Сирии

    14:20  27 Июня 2017  /обновлено: 15:02  27 Июня 2017
    344

    ССА заявила о готовности атаковать военных Ирана в зонах деэскалации в Сирии

    Москва, 27 июня. Представители крупнейшей вооруженной группировки сирийской оппозиции «Свободная сирийская армия» выступили против допуска в зоны деэскалации военных Ирана. Об этом во вторник заявил член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.

    «Необходимо полностью исключить иранцев из этих зон, так как есть большая вероятность, что будут осуществляться действия против этих военных», — пояснил он.

    В то же время Хассун отметил, что вооруженная оппозиция приветствует любое вмешательство со стороны Турции, которая является страной-гарантом, а также Иордании. Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено ведение боевых действий.

    Автор: Геннадий Плющев
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        15:33 27 Июня 2017 44
        Читать
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе
        12:51
        Сегодня

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
        12:00
        Сегодня

        Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества
        11:07
        Сегодня

        Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 2651

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1745

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1747

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1704

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4039
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        89
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        251
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        2647
        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        11:29   27 Июня 2017
        283