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Москва, 27 июня. Представители крупнейшей вооруженной группировки сирийской оппозиции «Свободная сирийская армия» выступили против допуска в зоны деэскалации военных Ирана. Об этом во вторник заявил член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.

«Необходимо полностью исключить иранцев из этих зон, так как есть большая вероятность, что будут осуществляться действия против этих военных», — пояснил он.

В то же время Хассун отметил, что вооруженная оппозиция приветствует любое вмешательство со стороны Турции, которая является страной-гарантом, а также Иордании. Напомним, что ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено ведение боевых действий.