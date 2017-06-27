Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека

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Москва, 27 июня. Глава российского государства Владимир Путин изменил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Соответствующий указ размещен во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, из состава СПЧ исключены Елизавета Глинка, которая погибла при крушении самолета Минобороны Ту-154 в декабре минувшего года, бывший редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей, который умер в середине мая этого года в Израиле.

Отмечается, что из состава СПЧ также исключена Мария Каннабих, вернувшаяся в состав Общественной палаты Российской Федерации.