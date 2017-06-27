Володин принял приглашение посетить Иран

В Избранное

Москва, 27 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял приглашение своего иранского коллеги Али Лариджани посетить Исламскую Республику Иран.

Спикер иранского парламента Али Лариджани пригласил российского коллегу Вячеслава Володина принять участие в инаугурации президента ИРИ Хасана Роухани, которая намечена на 5 августа. Он отметил, что на прежней церемонии присутствовал предшественник Володина Сергей Нарышкин.

«Что касается приезда к вам, то да, конечно, мы с вами партнеры и должны общаться, поэтому обязательно такой визит состоится, просто обсудим более конкретно, когда это можно будет сделать», — сказал спикер Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что между Тегераном и Москвой есть понимание в вопросах борьбы с терроризмом.