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Сирия, 27 июня. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** были вынуждены отступить после неудачной попытки атаки на севере провинции Кунейтра. На восточной окраине Дамаска возобновились перестрелки между союзниками САА и радикалами. Между боевиками ИГ* вспыхнул конфликт в иракской провинции Киркук, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками на севере провинции Хама и в восточных окрестностях Дамаска; нанесли авиаудар по позициям «Джебхат ан-Нусры» и ССА** к северо-востоку от Даръа; продолжают противостояние с ИГИЛ* на западной окраине Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): лишилось командного пункта в иракской провинции Дияла; потеряло пятерых боевиков в результате неудачной атаки на востоке Дейр эз-Зора; устроило междоусобицы на юго-западе провинции Киркук в Ираке.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): отступила из района высоты Таль Ахмар на севере от Кунейтры, оставив вооружение и технику.

Провинция Дамаск

Бойцы иранского шиитского ополчения, действующие на стороне Сирийской арабской армии (САА), возобновили обстрелы позиций антиправительственных группировок в восточных окрестностях Дамаска. Как передает в сети Twitter (@najlaaalsadi) военный источник, ополченцы обстреливают укрепрайоны радикалов вблизи населенного пункта Айн Тарма из артиллерийских орудий крупных калибров. Сведения о нанесенном боевикам уроне пока уточняются.

Проправительственные силы ведут операцию по освобождению столичного района Джобар, который находится в оккупации исламистов с 2011-го года. В окрестностях Айн Тармы проходят стратегические пути снабжения Джобара. Зачистка этой части Дамаска от радикалов существенно поможет обезопасить столицу от регулярных обстрелов и атак исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды ливанского формирования «Хезболла», поддерживающего правительство САР, отразили неожиданное нападение террористов ИГИЛ в районе Аль-Рашидин на востоке Дейр эз-Зора, передает новостное агентство Al Manar News. По данным источника, как минимум пятеро боевиков были ликвидированы. Командование «Исламского государства»* рассчитывает полностью выбить из города сирийские и проправительственные подразделения, сделав Дейр эз-Зор новой «столицей» террористов.

Перестрелки, кроме того, фиксировались на окраине соседнего района Аль-Хувейка, а также на западной окраине административного центра — вблизи кладбища, добавляет Al Manar News. ВВС Сирии между тем нанесли ряд ударов по объектам ИГ в западном районе Аль-Панорама, также причинив террористам урон в живой силе. Более подробные данные об итогах боевого вылета пока формируются.

Провинция Даръа

Правительственные ВВС провели бомбардировку позиций исламистских группировок в окрестностях города Тафас, расположенного в северо-восточных окрестностях Даръа, передает оппозиционный новостной канал в Twitter (@nabaamedia). О результатах воздушной операции не сообщается. Напомним, через Тафас проходят ключевые линии поставок радикалов, базирующихся на юге столицы провинции.

ВВС САР регулярно поддерживают наступление «Хезболлы» и отдельных подразделений САА на позиции боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА), захвативших южные районы Даръа.

Провинция Идлиб

Информационный Twitter-канал (@Akhbar961) сообщает о взрыве автомобиля, принадлежавшего гражданскому лицу, в юго-восточных предместьях города Идлиб. Информация о возможных погибших и пострадавших устанавливаются. На месте инцидента продолжаются следственные мероприятия. Подробности случившегося в данный момент уточняются.

На территории провинции возобновились междоусобные стычки между отдельными антиправительственными формированиями, ранее выступавшими единым фронтом против сирийской армии. Так, сегодня утром отмечались бои между отрядами «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусры» в районе города Арманаз. Важно отметить, что в ходе междоусобной борьбы исламистов зачастую гибнут мирные жители.

Провинция Хама

Подразделения шиитского ополчения и сирийских войск, дислоцирующиеся в окрестностях города Махрада на севере провинции Хама, провели массированный артиллерийский обстрел укрепленных районов боевиков террористического альянса «Тахрир аш-Шам» вблизи населенного пункта Аль-Сайяда. Об этом сообщает информационный портал Masar Press Agency.

На «Джебхат ан-Нусру» не распространяется режим прекращения огня, установленный в рамках меморандума о создании зон безопасности. Боевики, кроме того, нередко предпринимают попытки прорвать оборону правительственных сил в этом регионе, рассчитывая вернуть утраченные этой весной населенные пункты.

Провинция Кунейтра

Отряды исламистского объединения «Тахрир аш-Шам», возглавляемого группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам», были вынуждены отступить от ключевой высоты Таль Ахмар в районе Голанских высот на севере провинции Кунейтра. Кроме того, согласно данным Al Masdar News, радикалы, отступая, оставили значительную часть вооружений и техники, которые затем были захвачены проасадовскими бойцами. Как отмечает военный эксперт AMN, несмотря на то, что исламистам удалось за последние трое суток отбить ряд опорных пунктов проправительственных войск, «Джебхат ан-Нусра» и ее союзники понесли огромные потери в численном составе. Это создает возможность для контрнаступления ополченцев-шиитов в районе населенных пунктов Аль-Хамидия и Аль-Самдания Аль-Гарбия.

За прошедшие 72 часа боевики-исламисты, поддерживаемые ударами израильских ВВС, провели по меньшей мере три массированные атаки укрепрайонов правительственной армии и союзников в районе Голанских высот. Таким образом, Иерусалим продолжает оказывать поддержку сирийским радикалам с целью еще больше дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Ирак

ВВС Ирака провели бомбардировку опорных пунктов террористов «Исламского государства» в районе ферм, расположенных на окраинах поселков Аль-Махиса и Шихи на северо-востоке провинции Дияла. По информации агентства Al Sumaria News, в результате серии ударов был ликвидирован командный пункт террористического формирования. Большая часть боевиков, находившихся внутри на момент атаки, была уничтожена.

В юго-западной части провинции Киркук вспыхнул вооруженный конфликт между двумя бригадами «Исламского государства». Первая из них базируется в районе города Хавиджа, вторая — в провинции Дияла. Как передает Al Sumaria News, разногласия между террористами возникли на фоне распределения провизии и денежных средств между отдельными отрядами группировки. Несколько боевиков были ранены и убиты в ходе перестрелок.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)