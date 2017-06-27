Ракка: курды сбили беспилотник ИГИЛ в районе Синаа

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Ракка, 27 июня. Бойцы альянса «Сирийские демократические силы» сбили разведывательный БПЛА «Исламского государства»* в пригороде Ракки.

Пресс-служба «Сирийских демократических сил» сообщила об очередном сбитом дроне боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Игиловцы, запертые в окруженном курдским ополчением городе, пытаются найти лазейки в оборонительных порядках СДС. Командование альянса считает, что террористы планируют совершать диверсии в тылах курдского ополчения.

Ранее сообщалось, что джихадисты активно используют бытовые дроны в качестве бомбардировщиков. К беспилотнику крепится самодельная бомба, которая сбрасывается при повороте видеокамеры.

* Организация запрещена на территории РФ.