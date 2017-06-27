ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов за сутки

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Луганск, 27 июня. Три десятка мин и гранат выпустили украинские силовики за минувшие сутки по территории Луганской народной республики. Под обстрелами оказались позиции ополченцев у Калиновки, Молодежного, Санжаровки и Веселой Горы.

Об этом журналистам сегодня сообщил представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он подчеркнул, что за отчетный период ВСУ четырежды нарушили режим перемирия, о котором стороны договорились в Минске.

«Подразделениями ВСУ систематически нарушается «хлебное перемирие», что является грубым нарушением минских договоренностей и нежеланием военно-политического руководства Украины выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Марочко.

Он добавил, что обстрелами со стороны ВСУ поврежден жилой дом на улице Кирова в селе Веселая Гора. По словам подполковника, «только по счастливой случайности жертв удалось избежать».

Напомним, как ранее сообщало Дни.ру, конфликтующие стороны договорились прекратить огонь на время сбора урожая — с 24 июня по 31 августа. Это соглашение уже окрестили «хлебным перемирием».