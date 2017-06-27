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ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов за сутки
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    ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов за сутки

    14:15  27 Июня 2017
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    ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов за сутки

    Луганск, 27 июня. Три десятка мин и гранат выпустили украинские силовики за минувшие сутки по территории Луганской народной республики. Под обстрелами оказались позиции ополченцев у Калиновки, Молодежного, Санжаровки и Веселой Горы.

    Об этом журналистам сегодня сообщил представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. Он подчеркнул, что за отчетный период ВСУ четырежды нарушили режим перемирия, о котором стороны договорились в Минске. 

    «Подразделениями ВСУ систематически нарушается «хлебное перемирие», что является грубым нарушением минских договоренностей и нежеланием военно-политического руководства Украины выполнять взятые на себя обязательства», — заявил Марочко.

    ВСУ выпустили по территории ЛНР 30 боеприпасов за сутки

    Он добавил, что обстрелами со стороны ВСУ поврежден жилой дом на улице Кирова в селе Веселая Гора. По словам подполковника, «только по счастливой случайности жертв удалось избежать».

    Напомним, как ранее сообщало Дни.ру, конфликтующие стороны договорились прекратить огонь на время сбора урожая — с 24 июня по 31 августа. Это соглашение уже окрестили «хлебным перемирием». 

    Автор: Кира Мирова
    #марочко
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