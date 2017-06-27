Тартус: самолет ВМС США на 40 километров приблизился к российской военной базе

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Тартус, 27 июня. Морской разведчик США приблизился к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Сирии.

Западные сайты, фиксирующие перемещение военной авиации, сообщают, что американский разведывательный самолет P-8A Poseidon, проводя разведку над международными водами в Средиземноморье на 40 километров приблизился к российской военной базе в сирийском Тартусе.

В разведывательной операции также участвуют два стратегических разведчика ВВС США, которые стартовали с американских авиабаз на островах Крит и Сицилия.

Ранее самолеты-разведчики патрулировали границу Калининградской области и приблизились к российскому Крыму.