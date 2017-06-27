Москвич загадочно погиб под душем в номере отеля

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Москва, 27 июня. Труп мужчины обнаружили в одном из номеров гостиницы российской столицы.

Как сообщает источник телеканала «360», тело обнаружили в воскресенье, 25 июня, в душевой кабинке московского отеля. На вид погибшему около 35 лет. На трупе не обнаружено никаких признаков насилия.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали комнату, где обнаружили банковскую карточку мужчины. Сейчас полицейские устанавливают владельца карты. Не исключено, что она может принадлежать совершенно другому человеку.