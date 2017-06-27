Сирия: ИГ выдает своим боевикам «паспорта в рай»

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Москва, 27 июня. Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) начала выдавать своим сторонникам «паспорта в рай». Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

Документ сделан в виде книжечки с зеленой обложкой и надписью «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник его» на двух языках — арабском и английском. Документ был найден бойцами отрядов народной самообороны Сирии в освобожденных от террористов районах.

ISIS fighters are given 'passports to paradise' https://t.co/aYsubXna9T — Daily Mail Online (@MailOnline) June 27, 2017

По мнению военных, документ создан для мотивации боевиков, а возможно, является своеобразным «пропуском в рай». Предполагается, что документ «обеспечивает» террористам место в раю, что должно лишить их страха перед смертью.

* Организация запрещена на территории РФ.