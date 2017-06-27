Взрыв звезды в туманности Гомункул разрушит озоновый слой Земли

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Вашингтон, 27 июня. Западные астрономы считают, что звезда Эта Киля в 5 миллионов раз превосходит по светимости Солнце и при взрыве может повредить озоновый слой Земли.

Звезда-супергигант Эта Киля, превосходящая по светимости в 5 миллионов раз Солнце, нестабильна. Данное небесное тело зарубежные ученые называют первым кандидатом в сверхновую. Звезда находится в 7500 световых лет от нашей планеты.

Эту Киля можно увидеть невооруженным глазом в туманности Гомункул. При взрыве гиганта процесс можно наблюдать с Земли, более того, ученые полагают, что звезда способна повредить озоновый слой нашей планеты, пишет NewInform.