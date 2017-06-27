Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 30 боеприпасов

В Избранное

Донецк, 27 июня. Украинская армия выпустила по территории Донецкой народной республики более 30 мин и снарядов за прошедшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, разведка ДНР также зафиксировала полеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ вблизи линии разграничения.

Как отметил замкомандующего, противник выпустил шесть танковых снарядов, восемь мин калибром 82 мм и три мины калибром 120 мм по районам трех населенных пунктов на Донецком направлении. При этом ВСУ также открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Басурин добавил, что противник выпустил 10 мин калибром 82 мм и пять мин калибром 120 мм по районам трех населенных пунктов на Мариупольском направлении.

Напомним, киевские силовики в течение суток четыре раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.