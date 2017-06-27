Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Алеппо: армия Турции вошла в город Азаз на севере провинции
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 30 боеприпасов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 30 боеприпасов

    14:15  27 Июня 2017
    265

    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 30 боеприпасов

    Донецк, 27 июня. Украинская армия выпустила по территории Донецкой народной республики более 30 мин и снарядов за прошедшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, разведка ДНР также зафиксировала полеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ вблизи линии разграничения.

    Как отметил замкомандующего, противник выпустил шесть танковых снарядов, восемь мин калибром 82 мм и три мины калибром 120 мм по районам трех населенных пунктов на Донецком направлении. При этом ВСУ также открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

    Басурин добавил, что противник выпустил 10 мин калибром 82 мм и пять мин калибром 120 мм по районам трех населенных пунктов на Мариупольском направлении.

    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 30 боеприпасов

    Напомним, киевские силовики в течение суток четыре раза открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        15:33 27 Июня 2017 51
        Читать
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе
        12:51
        Сегодня

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
        12:00
        Сегодня

        Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества
        11:07
        Сегодня

        Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 2674

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1745

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1747

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1705

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4039
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        90
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        251
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        2686
        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        Глава Балашихи ушел в отставку после скандального закрытия полигона «Кучино»

        11:29   27 Июня 2017
        283