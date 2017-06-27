В ПАСЕ поддержали поправки, позволяющие запустить процедуру импичмента Аграмунта

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Страсбург, 27 июня. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрили документ о внесении поправок в резолюцию, которые позволяют инициировать процесс отстранения Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ.

Согласно предварительным данным, соответствующую резолюцию поддержали 154 парламентария.

PACE votes by 154 to 30 to set up a procedure to dismiss its high office-holders if they "no longer enjoy the confidence of the Assembly" — PACE (@PACE_News) June 27, 2017

Напомним, ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассказал о том, что его удивила реакция европейских политиков на визит главы ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию.