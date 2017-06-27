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Тверскую и другие центральные улицы Москвы перекроют в июле
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    Тверскую и другие центральные улицы Москвы перекроют в июле

    14:26  27 Июня 2017
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    Тверскую и другие центральные улицы Москвы перекроют в июле

    Москва, 27 июня. В выходные дни в июле в связи с работами по благоустройству будут введены ограничения движения по Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицам в Москве. Об этом сообщает столичная мэрия. 

    Так, с 00.00 8 июня до 05.00 10 июня Тверская улица будет частично перекрыта на участке от Настасьинского переулка до Триумфальной площади. Для проезда оставят одну полосу на отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка. Пересекать Тверскую можно будет по перпендикулярным переулкам. В качестве объездного пути автомобилистам предлагают Садово-Триумфальную и Большую Садовую улицы, передает «Ридус». 

    Тверскую и другие центральные улицы Москвы перекроют в июле

    С 00.00 15 июля до 05.00 17 июля будет ограничено движение части 1-й Тверской-Ямской улицы. Автомобилистам оставят участок от улицы Чаянова до переулка Александра Невского. Пересечь перекрытую территорию можно будет так же — по перпендикулярным улицам. 

    Автор: Владимир Багров
    #москва
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