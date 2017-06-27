Порошенко рассказал о «формулах Макрона» для урегулирования в Донбассе

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Киев, 27 июня. Президент Украины Петр Порошенко достиг договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном о подготовке новых вариантов урегулирования ситуации в Донбассе в рамках нормандского формата. По словам президента Украины, этим вариантам могут дать название «формулы Макрона».

«Мы сможем на сегодня предъявить обществу план принесения мира и деоккупации востока Украины», — заявил Порошенко в ходе прямой линии в Париже.

По его словам, так называемые «формулы Макрона» могут применяться на переговорах в нормандском формате. Что конкретно представляют из себя эти «формулы», Порошенко не уточнил.