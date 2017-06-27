Судебные приставы завели 17 исполнительных производств на Багдасарян

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Москва, 27 июня. На нарушительницу ПДД Мару Багдасарян заведено 17 исполнительных производств. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в службе судебных приставов.

По его словам, девушка дважды прогуливала общественные работы, к которым была приговорена судом, а также имеет одно нарушение трудовой дисциплины — 23 июня она ушла с рабочего места на 45 минут раньше положенного срока. При этом приставы утверждают, что хотят не арестовать Багдасарян, а привлечь ее к административной ответственности.

Адвокат Багдасарян, Давид Кемулария, в свою очередь, утверждает, что у его подзащитной был лишь один пропуск. Он также обратил внимание, что девушка совмещает обязательные и исправительные работы.

Ранее сообщалось, что нарушительницу ПДД задержали в Москве за прогул общественных работ. Ей грозит статья «Уклонение от исполнения административного наказания».