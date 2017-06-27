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Ложь Трампа и неоправданные удары по Сирии разоблачены
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    Ложь Трампа и неоправданные удары по Сирии разоблачены

    13:50  27 Июня 2017
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    Ложь Трампа и неоправданные удары по Сирии разоблачены

    Москва, 27 июня. Известный журналист Сеймур Херш заявил, что у президента США Дональда Трампа не было оснований для ракетного удара по базе Шайрат в Сирии, однако глава Белого дома все равно отдал приказ, передает «Свободная пресса».

    По данным Херша, это решение было принято Трампом в отсутствие разведывательных данных, которые подтверждали бы «атаку с использованием химического оружия» в городе Хан-Шейхун на севере Сирии 4 апреля. Херш отмечает, что сирийские ВВС действительно наносили удар по одному из зданий в Хан-Шейхуне. Однако это была не химическая атака, и никаких боевых отравляющих веществ там не было.

    Херш утверждает, что в подвале здания в Хан-Шейхуне, где находились боевики, был склад боеприпасов, удобрений и средств дезинфекции, которые содержат технический хлор, террористы их использовали для обработки тел погибших.

    Журналист также подчеркивает, что разведка США доложила Трампу об отсутствии доказательств вины сирийских властей, однако глава Белого дома все равно отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #трамп #шайрат #хан-шейхун
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