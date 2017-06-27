Трамп прокомментировал увольнение журналистов CNN после статьи о России

В Избранное

Вашингтон, 27 июня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение трех сотрудников компании CNN после скандала вокруг статьи о связях экс-советника президента Энтони Скарамуччи с Россией.

Трамп в очередной раз обвинил телекомпанию в производстве фейков.

«Вау, CNN выступила с опровержением большой статьи о «России», а трех сотрудников вынудили уволиться. А что насчет остальных фальшивых материалов, которые они делают? ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!» — написал Трамп в Twitter.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017

Напомним, ранее на сайте CNN появилась статья о якобы имевших место связях одного из бывших советников президента США Энтони Скарамуччи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Однако впоследствии статья была удалена. Сегодня стало известно об увольнении трех сотрудников CNN, причастных к появлению этой статьи.