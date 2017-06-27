Патрушев заявил о стабильной политической обстановке в Крыму

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Симферополь, 27 июня. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прокомментировал общественно-политическую обстановку в Крыму, отметив ее стабильность.

Сегодня в ходе выездного совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности, которое проходит в Крыму, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прокомментировал политическую обстановку в регионе.

«Общественно-политическая и криминогенная обстановка на полуострове в целом стабильна. Положительный тренд также наблюдается в экономике и социальной сфере», — сказал он.

Напомним, что 25 июня на полуострове побывал российский президент Владимир Путин, где осмотрел новую инфраструктуру международного детского центра «Артек» в Гурзуфе и открыл седьмую смену.